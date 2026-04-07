تكنولوجيا: جوجل تستعد لإطلاق هاتف Pixel حصري لسوق واحد فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل لإطلاق هاتف Pixel جديد مخصص لسوق واحد فقط، حيث سيُطرح حصريًا في اليابان دون تأكيد وجود حد معين لعدد الوحدات المتاحة.

وجاء التشويق عبر الحساب الرسمي لجوجل في اليابان، الذي نشر صورة غامضة دون الكشف صراحة عن اسم الهاتف. وتشير الصورة إلى لون جديد قد يكون مخصصًا حصريًا لهذا السوق، بدلًا من تقديم جهاز مختلف بالكامل.

وبالنظر إلى أن أحدث هواتف الشركة هو Pixel 10a، فمن المرجح أن يكون الإصدار الجديد مجرد لون أزرق مائل إلى النيلي من الهاتف نفسه، على أن يبقى هذا الخيار اللوني حصرًا لليابان.

ومع ذلك، تبقى هذه المعلومات ضمن نطاق التوقعات، خاصة أن الإعلان الرسمي عن الهاتف يُنتظر خلال وقت قريب، ما سيكشف التفاصيل النهائية.

