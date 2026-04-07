بينانس توقف تحويلات الايثيريوم مؤقتا: التفاصيل

أعلنت منصة بينانس عن إجراء صيانة مؤقتة لمحافظ شبكة الايثيريوم خلال هذا الأسبوع، ما سيؤدي إلى تعليق عمليات الإيداع والسحب لفترة قصيرة.

وأوضحت المنصة أن الصيانة ستتم اليوم 7 أبريل، وستستغرق نحو ساعة واحدة فقط، على أن تعود جميع الخدمات للعمل بشكل طبيعي فور التأكد من استقرار الشبكة.

وأكدت أن عمليات التداول لن تتأثر بهذه الخطوة، حيث يقتصر التعليق على التحويلات فقط.

كما أشارت بينانس إلى دعمها لترقية شبكة TON الجديدة (Catchain 2.0) في نفس اليوم، والتي تهدف إلى تحسين سرعة إنتاج الكتل وكفاءة المعاملات.

وقد يتم أيضا تعليق الإيداع والسحب مؤقتا على هذه الشبكة إذا لزم الأمر لضمان سلاسة التحديث.

وتُعد هذه الإجراءات روتينية، إذ تقوم بها المنصة بشكل دوري لدعم التحديثات التقنية على مختلف الشبكات، بما في ذلك شبكة الايثيريوم وشبكة بينانس وغيرها.

وفي سياق آخر، واصلت بينانس توسيع خدماتها، حيث أضافت أزواج تداول جديدة ضمن برنامج الهامش، مقابل إزالة أزواج أخرى لا تستوفي المعايير.

كما تعمل المنصة على إطلاق ميزة سوق التوقعات، التي ستتيح للمستخدمين المراهنة على نتائج أحداث متنوعة، من الرياضة إلى الاقتصاد والعملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

اختراق بشكل مغاير: خبراء يكشفون دور كوريا الشمالية في بناء وسرقة مشاريع DeFi

ارتفاع النشاط على شبكة البيتكوين: هل ينعكس ذلك على سعر العملة؟

