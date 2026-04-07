وتتضمن المدرسة فصولًا دراسية حديثة ومعامل ومرافق تعليمية داعمة، بما يواكب احتياجات العملية التعليمية الحديثة، ويُسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة للطلاب، حيث تأتي المدرسة ضمن 4 مدارس نموذجية في حضرموت، وضمن أكثر من 30 مدرسة في مُختلف المحافظات اليمنية.
فرص التعليم في الأرياف
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع داعمة لقطاع التعليم في حضرموت، شملت استخدام الطاقة المتجددة لتوفير فرص التعليم في أرياف المكلا، واسـتخدام الطاقة المتجددة لتوفير فرص التعليم فـي مديرية دوعن، واستخدام الطاقة المتجددة لتوفير فرص التعليم في مديرية سيئون، واستخدام الطاقة المتجددة لتوفير فرص التعليم في مديرية وادي العين.
مشاريع نوعية
وقد أعلن البرنامج يناير الماضي عن مشاريع نوعية في المحافظة، تشمل إنشاء كليات الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعتي حضرموت وسيئون، إلى جانب تأهيل وتطوير المعهد التقني البيطري الزراعي، بما يعزز منظومة التعليم التقني والجامعي ويربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع مجتمعة في توسيع فرص الوصول إلى التعليم، وتحسين جودة البيئة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية التعليمية في محافظة حضرموت، إلى جانب تمكين الطلاب وتأهيل الكوادر، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تواصل دعم التعليم في اليمن بإنشاء وتجهيز مدرسة الصبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.