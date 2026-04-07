تحالف عسكري سوداني ليبي لمواجهة الدعم السريع

في تطورٍ سياسي وعسكري لافت، فتحت المحادثات المفاجئة بين الجيش السوداني وسلطات غرب ليبيا برئاسة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس باباً واسعاً للتساؤلات حول أبعاد هذا التقارب وتداعياته الإقليمية، لا سيما أنه يأتي في توقيت بالغ الحساسية مع استمرار الحرب السودانية وتعقّد المشهد الليبي المنقسم بين شرق البلاد وغربها. وعكس لقاء أمس رهاناً جديداً من الخرطوم على توسيع شبكة التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة تداعيات الحرب الداخلية، في وقت تتزايد فيه الاتهامات الموجهة إلى أطراف ليبية شرقية بالتعاون مع قوات الدعم السريع، بما يضيف بعداً إقليمياً جديداً إلى الأزمة السودانية المتفاقمة.

تقارب مفاجئ

عزّز الجيش السوداني تحركاته الإقليمية عبر فتح مسار تعاون مباشر مع سلطات غرب ليبيا، في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز الإطار الثنائي التقليدي بين البلدين. اللقاء الذي جمع رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول صلاح النمروش، ومدير الاستخبارات العسكرية السودانية الفريق محمد علي صبير، عكس توجهاً واضحاً نحو بناء شراكة أمنية أكثر عمقاً، تشمل تبادل المعلومات والتنسيق في الملفات ذات الحساسية المشتركة.

هذا التحرك لا يمكن قراءته بمعزل عن التطورات الميدانية في السودان، حيث تسعى القيادة العسكرية في الخرطوم إلى تضييق منافذ الدعم اللوجستي والسياسي أمام قوات الدعم السريع، خصوصاً مع استمرار التقارير التي تتحدث عن امتدادات إقليمية للصراع.