تحالف عسكري سوداني ليبي لمواجهة الدعم السريع

تقارب مفاجئ
عزّز الجيش السوداني تحركاته الإقليمية عبر فتح مسار تعاون مباشر مع سلطات غرب ليبيا، في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز الإطار الثنائي التقليدي بين البلدين. اللقاء الذي جمع رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول صلاح النمروش، ومدير الاستخبارات العسكرية السودانية الفريق محمد علي صبير، عكس توجهاً واضحاً نحو بناء شراكة أمنية أكثر عمقاً، تشمل تبادل المعلومات والتنسيق في الملفات ذات الحساسية المشتركة.
هذا التحرك لا يمكن قراءته بمعزل عن التطورات الميدانية في السودان، حيث تسعى القيادة العسكرية في الخرطوم إلى تضييق منافذ الدعم اللوجستي والسياسي أمام قوات الدعم السريع، خصوصاً مع استمرار التقارير التي تتحدث عن امتدادات إقليمية للصراع.
