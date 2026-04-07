اختراق بشكل مغاير: خبراء يكشفون دور كوريا الشمالية في بناء وسرقة مشاريع DeFi

كشفت تقارير أمنية حديثة عن تورط تقنيين مرتبطين بكوريا الشمالية في تطوير عدد من أبرز بروتوكولات التمويل اللامركزي خلال فترة صيف التمويل اللامركزي “DeFi” في عام 2020، ما يسلّط الضوء على اختراق طويل الأمد داخل هذا القطاع.

ووفقا للباحثة في الأمن السيبراني “تايلور موناهان”، فإن هؤلاء الأفراد لم يكونوا مجرد عناصر وهمية، بل يمتلكون خبرات حقيقية في تطوير البلوكشين، وشاركوا فعليا في بناء مشاريع معروفة مثل “SushiSwap” و”THORChain” و”Yearn” و”Harmony” و”Ankr”، وحتى “Shiba Inu”.

وأشارت إلى أن بعض الفرق، مثل “Yearn”، تمكنت من الحد من المخاطر بفضل اعتمادها على مراجعات صارمة ونهج أمني متشدد.

كما حذّرت من تطور أساليب هذه الجهات، التي قد تلجأ حاليا إلى استخدام وسطاء غير كوريين لتنفيذ بعض العمليات، بما في ذلك التواصل المباشر، ما يزيد من صعوبة كشفها.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الشبكات قد تكون مسؤولة عن سحب ما لا يقل عن 6.7 مليار دولار من قطاع العملات الرقمية.

وتؤكد بيانات سابقة أن كوريا الشمالية باتت التهديد الأكبر في مجال الجرائم المرتبطة بالكريبتو، حيث سرق قراصنتها أكثر من 2 مليار دولار خلال عام 2025 فقط، ما يمثل الغالبية العظمى من عمليات الاختراق المسجلة.

وتعتمد هذه المجموعات على استراتيجيات معقدة، تبدأ بالتسلل إلى الشركات عبر وظائف تقنية، ثم استغلال هذا الوصول لتنفيذ عمليات اختراق كبرى.

وبعد سرقة الأموال، يتم تقسيمها إلى معاملات صغيرة واستخدام أدوات متقدمة لغسلها، مثل الجسور بين الشبكات وخدمات الإخفاء.

كما كشفت تقارير عن استخدام أساليب احتيالية متطورة، مثل مكالمات وهمية عبر “Zoom” أو “Teams”، يتم خلالها خداع الضحايا لتنزيل برمجيات خبيثة تمنح المهاجمين وصول كامل إلى أجهزتهم وحساباتهم.

وفي حوادث حديثة، يُشتبه في تورط هذه الجهات في اختراقات استهدفت شركات كبرى، حيث يتم استغلال أجهزة موظفين مخترقة للوصول إلى الأنظمة الداخلية وسرقة الأصول.

