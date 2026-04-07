ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية

تواصل المملكة تكريس حضورها الدولي في حماية البيئة وتعزيز استدامتها، مستندةً إلى دعم غير محدود من القيادة، التي وضعت الملف البيئي في صدارة أولويات التنمية الوطنية.

وتتماشى هذه الجهود مع «مبادرة السعودية الخضراء»، التي تهدف بوضوح إلى حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030، ما يضع البلاد في طليعة الدول الساعية لاستعادة التوازن الحيوي.

وفي منجزات وطنية تعكس كفاءة الإدارة للموارد الطبيعية، برزت المنظومات البيئية في المملكة كنموذج رائد، بإعلان حصولها رسميًا على شهادة «القائمة الخضراء» للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، الذي جاء عقب مسار تأهيلي دقيق تجاوزت فيه المحميات المعايير العالمية.

يعد حصول المحميات على القائمة الخضراء شهادةً عالمية على تفوق المملكة في تطبيق معايير الحوكمة، والإدارة الفعالة، وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في حفظ الطبيعة وحماية الأنواع الفطرية.

وما تحققه المملكة اليوم في ملف البيئة يتجاوز مجرد الحفاظ التقليدي على النطاقات الطبيعية؛ فهو يمثل امتدادًا لرؤية رشيدة في تطوير الأطر المؤسسية للحماية والاعتماد الوطني للمستهدفات طويلة المدى.