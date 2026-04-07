طلاقهما لم ينهِ القصة.. بن أفليك وجنيفر غارنر يتصدّران المشهد من جديد

دبي - فريق التحرير: رُصد النجم الأميركي بن أفليك برفقة زوجته السابقة جنيفر غارنر وابنهما صامويل خلال جولة عائلية هادئة في لوس أنجلوس، في مشهد لفت الأنظار بسبب العفوية والدفء الذي ظهر بين الثنائي، ما أعاد تسليط الضوء على طبيعة علاقتهما بعد سنوات من الانفصال.

ورغم أن أفليك وغارنر أنهيا زواجهما رسمياً عام ٢٠١٨، إلا أنهما لا يزالان يحرصان على الحفاظ على علاقة مستقرة من أجل تربية أولادهما الثلاثة: فايلت وفين وصامويل، حيث يحرصان على الاجتماع في المناسبات المهمة كأعياد الميلاد والعطلات، بهدف توفير الاستقرار والاستمرارية لأبنائهما.

وكانت غارنر قد تحدثت سابقاً عن صعوبة تربية الأطفال بين منزلين، مشيرة إلى أن الانفصال يغيّر أدوار الأهل ويجعل المسؤوليات مشتركة بشكل مختلف، بينما اعترف أفليك في تصريحات سابقة بأن انهيار زواجهما كان تجربة مؤلمة بالنسبة له.

ويُذكر أن غارنر تعيش حالياً علاقة طويلة الأمد مع رجل الأعمال جون ميلر، في حين انتهى زواج أفليك الأخير من جنيفر لوبيز عام ٢٠٢٤، إلا أن ذلك لم يؤثر على تعاونهما المستمر في تربية الأولاد، ليشكّلا نموذجاً لافتاً للتفاهم والاحترام بعد الانفصال.