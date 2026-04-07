مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع سلال الغذء في غزة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم سلالًا غذائية في مخيمات النازحين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وقامت الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- بتوزيع السلال الغذائية مباشرة إلى الأسر المستفيدة داخل المخيمات، حيث شملت المساعدات سلالًا غذائية متكاملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وعبّرت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساعدات الإنسانية، مؤكدين أنها أسهمت في توفير احتياجاتهم الأساسية. ويجسد ذلك استمرار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ومواقفها الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته في مختلف الأزمات والمحن.