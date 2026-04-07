وقامت الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- بتوزيع السلال الغذائية مباشرة إلى الأسر المستفيدة داخل المخيمات، حيث شملت المساعدات سلالًا غذائية متكاملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وعبّرت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساعدات الإنسانية، مؤكدين أنها أسهمت في توفير احتياجاتهم الأساسية. ويجسد ذلك استمرار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ومواقفها الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته في مختلف الأزمات والمحن.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع سلال الغذء في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.