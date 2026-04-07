عملية أمنية كبيرة في إسطنبول، توقيف تسعة مشاهير من بينهم ابراهيم تشيليكول…اليكم القائمة

دبي - فريق التحرير: نفذت نيابة إسطنبول العامة صباح اليوم الثلاثاء في السابع من نيسان/أبريل الجاري، عملية أمنية واسعة النطاق في إطار التحقيقات المتعلقة بالمخدرات، أسفرت عن توقيف تسعى أشخاص من بينهم مغنية وممثلان مشهوران.

وأوضحت نيابة بيكوز العامة في بيان رسمي أن العملية جاءت بالتنسيق مع فرع مكافحة جرائم المخدرات في قيادة الدرك بإسطنبول، وتركز التحقيق على عدد من الشخصيات المعروفة لدى الرأي العام، بتهم تشمل:

شراء أو قبول أو حيازة مواد مخدّرة أو منبّهة بغرض الاستخدام،

استخدام المواد المخدّرة أو المنبّهة، تأمين أو توفير هذه المواد للغير.

وأضافت النيابة أن التحقيقات استندت إلى أدلة موثّقة وبلاغات ومعلومات واردة، أسفرت عن تحديد تورط المشتبه بهم في الجرائم المنسوبة إليهم. وبناءً على قرار صادر عن قاضي الصلح الجزائي في بيكوز، تم تنفيذ عمليات توقيف متزامنة مع إجراءات تفتيش ومصادرة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بدقة وحساسية عالية.

الموقوفون الذين تم توقيفهم خلال العملية هم:

سيمغي ساغين (مغنية)، إبراهيم تشيليكول (ممثل)، ملاك موسو (مغنية)، ديها بيلملر، مصطفى ججلي (مغني)، إرصاي أونر (مغني)، بنغو إردن (مغنية)، ز. أصلي سيباهي حاجي سليمان أوغلو و إلكاي شينجان

وأثارت العملية اهتمامًا واسعًا في تركيا والعالم العربي، خاصة بسبب مشاركة عدد من المشاهير المعروفين في الفن والموسيقى، ما جعل القضية تحت مراقبة الرأي العام ووسائل الإعلام.

النيابة العامة أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشتبه بهم وفق القوانين التركية، حفاظًا على سلامة المجتمع ومكافحة انتشار المخدرات.