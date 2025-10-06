انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: العراق حريص على اتباع سياسة خارجية متوازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أن "تأسيسَ الدولةِ العراقيّةِ الحديثة لم يكن حدثا سياسيا فحسب، بل تجسيداً لإرادةِ أبنائها في بناء دولة ذاتِ مكانةٍ رفيعةٍ بين الأمم"، مؤكداً "التزامَ العراقِ بنهجهِ الديمقراطي الاتحادي واحترامِ دستورِه الدائم، وحرصَه على اتباعِ سياسةٍ خارجية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومد جسورِ التعاونِ والصداقة مع الدولِ الشقيقة والصديقة".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "وزارة الخارجية شهدت خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتعزيزِ حضورِ العراق في المحافل الإقليمية والدولية، والدفاع عن مصالحه العليا، بما يرسخ مكانته ودوره الريادي في المنطقة".