تراند اليوم : "شعرك حقيقي؟".. شاهد: شخص يختبر "جديلة " شاب والنتيجة مفاجأة!

- 1/2
- 2/2
GridArt_٢٠٢٤٠٢٢٤_٢١٣٦٤٥٢٥٧
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لقاء مع شاب يمتلك "جديلة" طويلة، خلال الاحتفالات بيوم التأسيس.
وفي مقطع الفيديو المتداول على منصة "تيك توك"، يظهر شخصا وهو يسأل الشاب الذي يمتلك "الجديلة"، قائلا:" شعرك حقيقي؟".
فأجابه صاحب "الجديلة"، قائلا:" والله حقيقي"، ليسأله مجرى اللقاء:" أقدر اختبره عادي؟"، فوافق الشاب.
وقام مجرى اللقاء باختبار شعر "صاحب الجديلة"، ليقول:" لا والله حقيقي.. ما شاء الله، وإيش تستخدمله؟".
وأكده له صاحب "الجديلة" أنه لا يستخدم شيئا لتطويل شعره، قائلا:" والله ما استخدم شيء طبيعي هذا".
وفي 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية، بيوم تأسيس البلاد، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.