تراند اليوم : "شعرك حقيقي؟".. شاهد: شخص يختبر "جديلة " شاب والنتيجة مفاجأة!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لقاء مع شاب يمتلك "جديلة" طويلة، خلال الاحتفالات بيوم التأسيس.

وفي مقطع الفيديو المتداول على منصة "تيك توك"، يظهر شخصا وهو يسأل الشاب الذي يمتلك "الجديلة"، قائلا:" شعرك حقيقي؟".

فأجابه صاحب "الجديلة"، قائلا:" والله حقيقي"، ليسأله مجرى اللقاء:" أقدر اختبره عادي؟"، فوافق الشاب.

وقام مجرى اللقاء باختبار شعر "صاحب الجديلة"، ليقول:" لا والله حقيقي.. ما شاء الله، وإيش تستخدمله؟".

وأكده له صاحب "الجديلة" أنه لا يستخدم شيئا لتطويل شعره، قائلا:" والله ما استخدم شيء طبيعي هذا".