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تراند اليوم : "شعرك حقيقي؟".. شاهد: شخص يختبر "جديلة " شاب والنتيجة مفاجأة!

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لقاء مع شاب يمتلك "جديلة" طويلة، خلال الاحتفالات بيوم التأسيس.

وفي مقطع الفيديو المتداول على منصة "تيك توك"، يظهر شخصا وهو يسأل الشاب الذي يمتلك "الجديلة"، قائلا:" شعرك حقيقي؟".

فأجابه صاحب "الجديلة"، قائلا:" والله حقيقي"، ليسأله مجرى اللقاء:" أقدر اختبره عادي؟"، فوافق الشاب.

وقام مجرى اللقاء باختبار شعر "صاحب الجديلة"، ليقول:" لا والله حقيقي.. ما شاء الله، وإيش تستخدمله؟".

وأكده له صاحب "الجديلة" أنه لا يستخدم شيئا لتطويل شعره، قائلا:" والله ما استخدم شيء طبيعي هذا".

وفي 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية ، بيوم تأسيس البلاد، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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