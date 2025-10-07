أمم إفريقيا 2025: موتسيبي "واثق تماما" من إقامة النهائيات في المغرب رغم الاحتجاجات الشعبية

الرياص - اسماء السيد - جوهانسبرغ : أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي الإثنين أنه "واثق تمامًا" من إقامة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب الذي يشهد احتجاجات يومية مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع.

وخرج الشباب المغاربة إلى الشوارع الأحد لليلة التاسعة تواليا من الاحتجاجات، مطالبين بإنهاء الفساد وتغيير الحكومة.

وفاجأت مجموعة "جيل زد 212" السلطات المغربية بمظاهراتها العفوية غير المسبوقة التي دعت إلى تحسين خدمات الصحة العامة والتعليم، معربة عن غضبها إزاء التفاوت الاجتماعي.

ومن المقرر أن يستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 كانون الأول/ديسمبر إلى 18 كانون الثاني/يناير في تسعة ملاعب بمشاركة 24 منتخبا في البطولة القارية الأبرز.

وقال موتسيبي خلال حديثه أثناء الجمعية العمومية للاتحاد في كينشاسا: "نحن (الكاف) واثقون تمامًا من أن كأس الأمم الإفريقية ستُقام كما هو مخطط لها".

وأضاف موتسيبي أمام أعضاء الجمعية العمومية الذين كان بينهم رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو: "المغرب هو الخطة ألف، والمغرب هو الخطة باء، والمغرب هو الخطة جيم".

وتابع رجل الأعمال الملياردير الجنوب إفريقي "سيتعاون الكاف ويعمل مع الحكومة وجميع مواطني المغرب لاستضافة أنجح كأس أمم إفريقيا في التاريخ".

واستضاف المغرب كأس الأمم الإفريقية عام 1988، وكانت تشهد وقتها مشاركة ثمانية منتخبات فقط، وانسحب من استضافة نسخة 2015 متذرعا بمخاوف فيروس إيبولا.

من جهة أخرى، أكد موتسيبي أن الكاف يأمل في إحياء الدوري الإفريقي الذي أُطلق وسط ضجة إعلامية كبيرة وتوقف في عام 2023 بعد نسخة واحدة شهدت تغييرا جذريا.

وبدلاً من مشاركة 24 فريقا كان مقررا ان يخوض كل منها 14 مباراة وجائزة مالية قياسية لمسابقة إفريقية للأندية، فاز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بالنسخة الاولى التي شهدت في النهاية مشاركة ثمانية فرق فقط.

وقال موتسيبي، دون الخوض في تفاصيل: "هناك مناقشات جارية. نحن سعداء جدا بالتقدم المحرز. الدوري الإفريقي لكرة القدم مهم جدا وسيستمر".

ورث موتسيبي رئاسة اتحاد قاري غارق في الديون عندما حل محل الملغاشي أحمد أحمد في عام 2021 بعد أن أوقف الاتحاد الدولي الأخير لخرقه قواعد الولاء وإساءة استغلال المنصب واختلاس الأموال.

وسارع الجنوب إفريقي إلى تحسين الوضع، وأعلن في كينشاسا عن صافي ربح قدره 9.48 ملايين دولار للسنة المالية 2023 2024.

ويتوقع الاتحاد الإفريقي تحقيق فائض قدره 28.45 مليون دولار العام المقبل.

وقال "لقد حققنا نجاحًا باهرًا في السنوات الخمس الماضية. تضاعفت الإيرادات أربع مرات. ومن المهم عدم التسامح مطلقًا مع الرشوة والفساد".

وأضاف "جميع الأموال تُخصص لتطوير كرة القدم. تضاعفت عائدات الاتحادات الأعضاء. نريد زيادة رواتب اللاعبين ودعم منتخباتنا الوطنية. يجب أن تتطور كرة القدم وتنمو في إفريقيا".