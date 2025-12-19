أن بي ايه: ثاندر يضع خلفه خيبة الكأس وسقوط متصدر الشرق

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : وضع أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، خلفه خيبة خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس وحقق فوزه الخامس والعشرين في 27 مباراة بتغلبه على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 122 101 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل ثاندر اللقاء على خلفية تلقيه هزيمته الثانية فقط لهذا الموسم والتي جاءت على يد سان أنتونيو سبيرز السبت في نصف نهائي كأس "أن بي أيه"، لتتوقف سلسلته القياسية الشخصية عند 16 انتصارا متتاليا.

لكن بفضل 32 نقطة خلال ثلاثة أرباع من نجمه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، استعاد توازنه الخميس وحقق انتصاره الثالث عشر على أرضه من أصل 13 مباراة حتى الآن.

ونجح غلجيوس ألكسندر بـ13 من محاولاته الـ24 وأضاف 7 متابعات مع 6 تمريرات حاسمة قبل أن يستريح في الربع الأخير.

ووصل النجم الكندي إلى 20 نقطة أو أكثر للمباراة الـ98 تواليا، في ثاني أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ الدوري.

وساهم تشيت هولمغرين بـ22 نقطة وجايلن وليامس بـ20.

وغاب جيمس هاردن الذي يتصدر لائحة أفضل مسجلي كليبرز هذا الموسم بـ26 نقطة في المباراة الواحدة، عن مواجهة فريقه السابق بسبب إصابة في ربلة ساقه اليسرى.

ومن دون صانع ألعابه، خسر كليبرز الكرة 28 مرة نتج عنها 39 نقطة لثاندر الذي خسر في المقابل الكرة تسع مرات فقط.

وسجل كواي لينارد 22 نقطة وأضاف جون كولينز 20 نقطة لكليبرز الذي خسر 5 مباريات متتالية و10 من أصل الـ11 الأخيرة.

وتقدم كليبرز في معظم فترات الربع الأول وبداية الربع الثاني قبل أن يستعيد ثاندر إيقاعه.

سجل هولمغرين 18 نقطة بعدما نجح في 7 من محاولاته الـ10 الأولى في الشوط الأول، ليساهم في تقدم ثاندر 64 55 مع الوصول إلى نهايته.

وسيطر ثاندر على مجريات اللقاء منذ الربع الثالث الذي سجل خلاله غلجيوس ألكسندر 19 نقطة، مانحا فريقه التقدم 103 83 قبل بداية الربع الأخير.

ونجح حامل اللقب في تسجيل 55.6 بالمئة من محاولاته خلال الربع الثالث، متفوقا على ضيفه 39 28، ما مهد الطريق أمامه للخروج منتصرا وحتى مع بقاء غلجيوس ألكسندر على مقاعد البدلاء خلال الربع الأخير (19 18).

وسقط ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، أمام مضيفه دالاس مافريكس ومني بهزيمته السادسة فقط للموسم بعد خسارته 114 116 عقب شوط إضافي.

ويدين مافريكس بفوزه الحادي عشر فقط هذا الموسم إلى كوبر فلاغ وأنتوني ديفيس بعدما سجل الأول 23 نقطة مع 10 متابعات والثاني 15 نقطة، في لقاء أهدر خلاله فريقهما تقدمه بفارق 18 نقطة في الربع الثالث، لكنه نجح في النهاية بتحقيق فوزه السادس في آخر ثماني مباريات.

وتعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش وحقق ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 45 نقطة مع 11 متابعة و14 تمريرة حاسمة، في فوز فريقه لوس أنجليس ليكرز على يوتا جاز 143 135.