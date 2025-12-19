شاهد بالفيديو.. أصحاب سيارات المواصلات يزينون حافلاتهم بصورة الفنانة إيمان الشريف.. والمطربة تعلق: (النصيب بصيب الله كان كتبو وقسمه لي قسمه بشيلها دام حيه)

نشرت الفنانة السودانية, المعروفة إيمان الشريف, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من جمهورها وذلك على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تفاجأت المطربة المعروفة بصورها على واجهة إحدى “حافلات” المواصلات بالسودان. وكتبت إيمان الشريف, على صورة ظهورها في سيارات المواصلات العامة: (النصيب بصيب الله كان كتبو وقسمه لي قسمه بشيلها دام حيه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

