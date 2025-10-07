اخبار الخليج / اخبار الإمارات

فريق عيد الاتحاد الـ 54 يجتمع مع ممثلي الاحتفالات من جميع أنحاء الدولة

0 نشر
0 تبليغ

فريق عيد الاتحاد الـ 54 يجتمع مع ممثلي الاحتفالات من جميع أنحاء الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الاستعدادات للاحتفالات الوطنية، دعا فريق عيد الاتحاد الـ 54 ممثلين من الإمارات السبع لتنسيق الجهود تحت شعار هذا العام: (متّحدين). تجسّد احتفالات هذا العام روح الاتحاد والروابط الثقافية والاجتماعية التي تجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له.
وقد شكّلت الجلسة منصة عملية للعمل معاً على سرد وطني موحد، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية لكل إمارة.
وقد ركّزت النقاشات التي عُقدت تحت شعار (متّحدين)، على التخطيط المشترك وتبادل الخبرات وتنظيم لحظات متزامنة، بما يواكب الاحتفالات من يوم العلم في 3 نوفمبر وحتى عيد الاتحاد في 2 ديسمبر. 
ومع اقتراب موعد الاحتفال، يدعو الفريق الجميع إلى الاستعداد للاحتفالات الخاصة بالاستفادة من إرشادات الهوية البصرية المتاحة عبر الموقع: EidAlEtihad.ae.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا