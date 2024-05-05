1054 محاسبا ومحاسبة يحصلون على شهادات مهنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حفل التميز المحاسبي للحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023م بحضور عدد من أصحاب المعالي.

واحتفت الهيئة بـ 1054 محاسبا ومحاسبة حصلوا على إحدى الشهادات المهنية المحاسبية وهي زمالة الهيئة، أخصائي ضريبة القيمة المضافة، فني المحاسبة، المسار التدريبي للمحاسبة والمراجعة الحكومية والشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في دعم وتمكين المحاسبين؛ ليحققوا طموحات الرؤية في المجال المحاسبي والمالي بما ينعكس إيجابا على اقتصاد المملكة.

وأقيم خلال الحفل نهائي المسابقة الدولية الطلابية في دراسة الحالة المحاسبية لعام 2024م وتوجت الهيئة ومعهد المحاسبين الإداريين IMA الفرق الفائزة بالجوائز المالية وهم ثلاثة فرق من أصل 103 فرق متقدم من مختلف دول الشرق الأوسط نال المركز الأول والمركز الثاني فريقين من جامعة دمنهور، ونال المركز الثالث فريق من جامعة القصيم.

كما تم تكريم الجهات الرائدة في دعم واستقطاب الحاصلين على زمالة الهيئة حيث حصل على المركز الأول في فئة الجهات الحكومية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كما حصل على المركز الأول في فئة الشركات المحاسبية شركة EY وحصل على المركز الأول في القطاع الخاص شركة الاتصالات السعودية كأعلى الجهات التي حصل منسوبوها على شهادة الزمالة، إضافة إلى تكريم المحاسب القانوني الراحل عبدالعزيز بن راشد الراشد -رحمه الله- لإسهاماته الكبيرة في مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة واختتم الحفل بتكريم المتفوقين من الحاصلين والحاصلات على أعلى الدرجات في اختبارات الهيئة.

الشهادات المهنية: