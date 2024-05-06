الاقتصاد

زيادة طفيفة في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

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الشارقة - اميمة ياسر -    

ارتفعت أسعا رالذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، حيث زاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس الأحد.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2050 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2636 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3514 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2312 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة بنسبة 0.47%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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