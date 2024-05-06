24 شابا وشابة يلتحقون ببرنامج YGP للتأهيل في مجالي الصناعة والتعدين

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وشهد اللقاء عرضا تعريفيا، استعرض رحلة البرنامج التدريبية للمقبولين الذي بلغ عددهم 24 شابا وشابة، وتبدأ رحلة البرنامج بمرحلة التهيئة، وتنتهي بمرحلة التدريب على رأس العمل.
ورحب الخريف في كلمته باللقاء بالملتحقين بالبرنامج، متمنيا لهم التوفيق في اجتياز المراحل التدريبية للبرنامج والاستفادة من الفرصة النوعية التي يقدمها.
وتقدم وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج YGP، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة بمزايا منافسة، وبمخرجات تعليمية وعملية منوعة في ثلاثة مسارات: الصناعة، والتعدين، والتمكين؛ وذلك بالتعاون مع مجموعة من الجهات العالمية وهي: جامعة كرانفيلد في بريطانيا، وجامعة كوينزلاند في أستراليا، ومركز وادي السيليكون للابتكار، بالإضافة إلى المعاهد المحلية التعليمية الرائدة؛ وهي معهد ارتياد للتدريب، ومعهد بكة للتدريب، ومعهد المدينة للقيادة والريادة؛ كما يستهدف نخبة الخريجين الجدد في مختلف التخصصات لتقديم برامج تدريبية وتأهيلية تعزز من القدرات والإمكانات المحلية؛ مما يسهم في رفع الخبرات العلمية والعملية، وذلك على مدى 12 شهرا.
ويهدف البرنامج إلى جذب واستقطاب الكفاءات الوطنية، وإعداد وتمكين الشباب السعودي الموهوب من الخريجين الجدد، وزيادة مستوى المعرفة العلمية والعملية، وبناء المعرفة العالمية والاطلاع على أحدث الممارسات.
ويستقطب البرنامج الخريجين الجدد من البكالوريوس والماجستير في تخصصات: الهندسة، وعلم الجيولوجيا وعلوم الأرض، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وعلوم الحاسب، والتخصصات الإدارية، والقانون.
يذكر بأن البرنامج يأتي انطلاقا من حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها، والإيمان بالشباب السعودي، وتعزيز قدراتهم ومواهبهم في سوق العمل المحلي والعالمي.
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