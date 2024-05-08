مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12460 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 102.12 نقطة ليقفل عند مستوى 12460.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 297 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أكوا باور، والخليج للتأمين، وميدغيلف للتأمين، والباحة، وملاذ للتأمين للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: النهدي، والتعاونية، وجبل عمر، وشمس، والتصنيع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.70% و2.48%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وباتك، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات: أكوا باور، وأرامكو السعودية، والراجحي، وتكافل الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 114.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 26886.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.