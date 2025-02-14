شكرا لقرائتكم خبر عن متجهة إلى تحقيق مكاسب.. استقرار أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

المعادن النفيثة في المعاملات الفورية

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2929.02 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 2957.50 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيثة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32.32 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 996.35 دولارًا، وخسر البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 991.26 دولارًا.