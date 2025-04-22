شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الحرب التجارية.. الصين توقف واردات الغاز الطبيعي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

تصاعد الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - تراجعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى صفر في مارس الماضي بعد انخفاض حاد في الشهرين السابقين في سياق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين طرق الشحن.وأفادت بيانات الجمارك الرسمية الصينية التي صدرت يوم الأحد، بأن إجمالي واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الربع الأول من 2025 تراجعت بواقع 70%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.ومجددا يفك الصراع الجيوسياسي الارتباط بين أكبر مشتري وبائع للغاز الطبيعي المسال في العالم.ودفع تصاعد في الرسوم الجمركية المتبادلة الصين إلى فرض رسوم بنسبة 125% على كل السلع الأمريكية، وتحولت إلى إندونيسيا وقطر من أجل للحصول على الإمدادات.وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال عن العام الماضي 5 أشهر على التوالي، بتراجع بواقع 5ر24 % في مارس، ما يمثل أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2022.وسجل غاز خط الأنابيب، من روسيا بالأساس، زيادة هامشية في الربع الأول، رغم أن الحجم الكلي ظل منخفضًا عن الشحنات البحرية.وأصبحت الصين تعتمد على الفحم والطاقة المتجددة وليس سوق الغاز الطبيعي المسال، لحماية أمنها الطاقي من التقلبات التجارية، بحسب المحللة دانيلا لي من شركة بلومبرج إم .إيه. أف للأبحاث.