شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 49.00 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وجاء سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.01 جنيه للشراء.

49.11 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.