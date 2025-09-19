سعر سهم بروج بي ال سي (BOROUGE) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 19-09-2025

انخفض سعر سهم ديوا (DEWA) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 2.80 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 2.65 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط