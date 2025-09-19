سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يتخطى مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-09-2025

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 148.00، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وسط تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه على المدى القريب.