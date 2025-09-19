سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-09-2025

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدام الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وما ضاعف من هذا الضغط السلبي تزامنه مع اختبار خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وذلك عقب حركة صاعدة قوية شهدها الزوج خلال تداولاته أمس، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، حتى وصلت لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.