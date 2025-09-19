البنك المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل تقييم الأسواق للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتأثير الرسوم الجمركية مع التحذير من ضعف سوق العمل.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 33 ألف طلب إلى 231 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من سبتمبر أيلول وهو أكبر وتيرة انخفاض في حوالي أربع سنوات.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أمس الأربعاء عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50% إلى النطاق بين 4.25% و4.00% في قرار تماشى مع التوقعات بشكل كبير، كما توقع البنك المركزي خفضين إضافيين قبل نهاية العام بإجمالي 50 نقطة أساس.



لكن في مؤتمره الصحفي، حذر جيروم باول رئيس الفيدرالي من ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي نتيجة تأثير الرسوم الجمركية على الطلب.



وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 124 نقطة) إلى 46142 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 46317 نقطة وأقل مستوى عند 45954 نقطة.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 6631 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6656 نقطة وأقل مستوى عند 6612 نقطة.



وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.9% (ما يعادل 209 نقاط) إلى 22470 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22540 نقطة وأقل مستوى عند 22358 نقطة.