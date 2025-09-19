سعر البلاتين يستمر بالتذبذب الجانبي– توقعات اليوم 19-9-2025

لا يزال سعر البلاتين تحت تأثير المسار الجانبي نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد والتمركز قرب المتوسط المتحرك 55 المتمثل بمستوى 1382.0$.

نود التأكيد على أهمية صمود السعر فوق الدعم المتمركز عند 1355.00$ والذي يشكل العامل الأساسي حاليا لتأكيد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه لمستوى 1400.00$ ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف المستقرة قرب 1422.00$ و1435.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1370.00$ و 1422.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع