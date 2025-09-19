شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالتذبذب الجانبي– توقعات اليوم 19-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-19 07:10AM UTC
- سعر البلاتين مستمر في التذبذب الجانبي نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية.
- الدعم الأساسي يتمركز عند 1355.00$ وتوقعات السعر مرتفعة لهذا اليوم.
- نطاق التداول المتوقع ما بين 1370.00$ و 1422.00$.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر البلاتين تحت تأثير المسار الجانبي نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد والتمركز قرب المتوسط المتحرك 55 المتمثل بمستوى 1382.0$.
نود التأكيد على أهمية صمود السعر فوق الدعم المتمركز عند 1355.00$ والذي يشكل العامل الأساسي حاليا لتأكيد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه لمستوى 1400.00$ ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف المستقرة قرب 1422.00$ و1435.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1370.00$ و 1422.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع