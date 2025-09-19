- 1/2
سعر الغاز الطبيعي يستقبل العزم السلبي-توقعات اليوم 19-9-2025
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-19 07:12AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر المؤشر يوم أمس بالوصول للهدف الإضافي المستقر عند 46390 ليشكل بدوره حاجز قوي أمام السيناريو الصاعد لنلاحظ تشكيله بعد ذلك لهبوط تصحيحي قوي مستهدفا بذلك لمستوى 45980 ليعلن عن استسلامه مجددا للسيناريو التصحيحي.
تذبذب السعر حاليا قرب 46150 لن يؤكد استعادة السعر للمسار الصاعد نظرا لبدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله نحو مستوى 50, لذلك سنبدأ بترجيح التداولات السلبية للفترة الحالية لنتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى 46000 وصولا للدعم الإضافي المستقر قرب 45850.
نطاق التداول المتوقع ما بين 45850 و 46280
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز