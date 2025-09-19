نجح سعر المؤشر يوم أمس بالوصول للهدف الإضافي المستقر عند 46390 ليشكل بدوره حاجز قوي أمام السيناريو الصاعد لنلاحظ تشكيله بعد ذلك لهبوط تصحيحي قوي مستهدفا بذلك لمستوى 45980 ليعلن عن استسلامه مجددا للسيناريو التصحيحي.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستقبل العزم السلبي-توقعات اليوم 19-9-2025 والان مع بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع