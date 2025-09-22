سعر سهم أنابيب الشرق (1321) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 22-09-2025

مدد سعر سهم دله الصحية (4004) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن تعافيه بشكل كامل وليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 137.70 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 137.70 ريال، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 147.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد