تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-09-2025

شهد سعر عملة (SUIUSD) تراجعات حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يشير إلى قوة وسيطرة تلك الموجة الفرعية الهابطة.

لذلك فتوقعاتنا تشير غلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته القادمة على المستويات اللحظية، طيلة استقراره دون سعر 3.4616$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.1110$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط