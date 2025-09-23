تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-09-2025

تراجع سعر عملة WLD (WLDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1.46686285$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 1.20695252$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط