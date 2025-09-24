شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن مستواه التاريخي بسبب جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

•جيروم باول يُبدي حذرًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط الارتفاع القوي للدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



يأتي هذا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الحذرة بشأن المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة ،الأمر الذي زاد الشكوك حول وجود خفضين في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.4% إلى (3,750.82 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,764.29$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (3,772,33$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.5% ، في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت مستوى قياسي جديد عند 3,791.13 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4% ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة ،عاكسًا انتعاشًا قويًا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الانتعاش مع تزايد الشكوك حول الخفض الإضافيين في أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام ،خاصة بعد تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" نبرة حذرة بشأن مزيد من التيسير النقدي.



الفائدة الأمريكية

•قال جيروم باول يوم الثلاثاء: أن البنك المركزي سيواصل موازنة المخاوف المحيطة بضعف سوق العمل وتزايد المخاوف بشأن التضخم.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 92% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 8%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرين عن كثب البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

•قال رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك"أولي هانسن": يُغذّي ارتفاع الذهب مؤخرًا انخفاض تكاليف التمويل الأمريكية، إلى جانب مجموعة من مخاوف المستثمرين، تشمل الأسهم المبالغ في قيمتها، واستقلال الاحتياطي الفيدرالي، وتزايد المخاطر الجيوسياسية.



•وقال كبير المحللين في أكتيف تريدز "ريكاردو إيفانجليستا ": مع الاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي اللذين يدفعان الطلب على الملاذ الآمن، إلى جانب تنامي التوقعات بسياسة نقدية متساهلة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يستقر سعر الذهب فوق 3750 دولارًا على المدى القصير، مع احتمال ظهور مستوى مقاومة جديد عند 3900 دولار.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت أمس الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,000.57 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 أغسطس 2022.



نظرة فنية

