شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم يونايتد هيلث (UNH) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 24-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-24 12:52PM UTC
- سعر سهم يونايتد هيلث (UNH) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية مع ارتفاعه في التداولات الأخيرة.
- توقعات اليوم تشير إلى استمرار صعود سعر السهم خلال التداولات القادمة، مع استهداف مستوى المقاومة عند 376.85$.
- تحليل السهم يشير إلى بداية تشكل دايفرجنس إيجابي مع تقاطع إيجابي في مؤشرات القوة النسبية، مما يدع
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر سهم يونايتد هيلث جروب UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNH) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 326.55$، ليستهدف مستوى المقاومة 376.85$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد