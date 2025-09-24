الاقتصاد

سعر سهم وول مارت (WMT) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 24-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم وول مارت (WMT) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 24-09-2025 1/2
  • سعر سهم وول مارت (WMT) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 24-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم وول مارت (WMT) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 24-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-24 12:52PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم يونايتد هيلث جروب  UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNH) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 326.55$، ليستهدف مستوى المقاومة 376.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا