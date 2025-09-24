شيبا اينو (SHIBUSDT) يرتفع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل – 24-09-2025

تقدم قليلاً سعر سهم جي بي مورجان JP MORGAN CHASE & CO (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 300.90$، ليستهدف مستوى المقاومة 328.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد