سهم أوراكل يتراجع مع سعي الشركة للاقتراض

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد تقارير عن أن شركة التكنولوجيا الأمريكية تستهدف جمع 15 مليار دولار من خلال طرح السندات.

ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركة أوراكل (ORCL.N) تخطط لجمع 15 مليار دولار من خلال بيع سندات شركات، في وقت تسعى فيه الشركة للاستثمار بكثافة في بناء بنية تحتية سحابية تلبي الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم أوراكل بنحو 2% عقب هذا الخبر، بينما لم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من وكالة رويترز.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تكثف فيه أوراكل إنفاقها لتنفيذ عقود للبنية التحتية السحابية مع شركات من بينها OpenAI، وهي صفقات يُتوقع أن ترفع بشكل كبير نفقات الشركة الرأسمالية.

وأشارت الشركة إلى أنها تبيع الدين في ما يصل إلى سبع شرائح، لكنها لم تكشف عن الحجم في ملف تنظيمي يوم الأربعاء. وأضافت أن عائدات بيع السندات قد تُستخدم في "أغراض عامة للشركة"، وهو ما قد يشمل إعادة شراء الأسهم، وسداد الديون، وعمليات الاستحواذ.

شراكة أوراكل وOpenAI وسوفت بنك لإطلاق مراكز بيانات جديدة ضمن مشروع "ستارغيت"

أعلنت OpenAI وأوراكل (ORCL.N) وسوفت بنك (9984.T) يوم الثلاثاء خططًا لإنشاء خمسة مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة ضمن مشروعها الطموح المعروف باسم Stargate.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استضاف في يناير الماضي كبار الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا لإطلاق Stargate، وهو مبادرة يقودها القطاع الخاص تهدف إلى استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

ويُعد الذكاء الاصطناعي أولوية بالنسبة لترامب والشركات التكنولوجية التي تضخ مليارات الدولارات في بناء الحواسيب اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيا.

وقالت OpenAI يوم الثلاثاء إنها ستفتتح ثلاثة مواقع جديدة بالشراكة مع أوراكل في مقاطعة شاكلفورد بولاية تكساس، ومقاطعة دونا آنا في ولاية نيو مكسيكو، وموقع آخر لم يُكشف عنه في الغرب الأوسط الأميركي. كما سيتم بناء موقعين إضافيين في لوردستاون بولاية أوهايو، ومقاطعة ميلام في تكساس، من خلال شراكة بين OpenAI وسوفت بنك وإحدى الشركات التابعة له.

وأضافت الشركة أن هذه المواقع الجديدة، إلى جانب توسع مشروع أوراكل-OpenAI في أبيلين بولاية تكساس، والمشروعات الجارية مع CoreWeave (CRWV.O)، سترفع إجمالي قدرة مراكز بيانات Stargate إلى ما يقارب 7 غيغاواط وأكثر من 400 مليار دولار استثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكان الهدف الأصلي للمشروع هو الوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 10 غيغاواط باستثمار يصل إلى 500 مليار دولار.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، في بيان: "لن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق وعوده إلا إذا قمنا ببناء القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيله."

وأشارت OpenAI إلى أن الإعلان الصادر يوم الثلاثاء والمتوقع أن يخلق نحو 25 ألف وظيفة مباشرة في مواقع العمل، جاء بعد إعلان إنفيديا (NVDA.O) يوم الاثنين عن استثمار يصل إلى 100 مليار دولار في OpenAI وتوريد شرائح مراكز البيانات.

وأضافت مصادر مطلعة أن OpenAI وشركاءها يخططون لاستخدام تمويل عبر الديون لتأجير الشرائح اللازمة لمشروع Stargate.

وتُعد OpenAI وشريكها الاستراتيجي مايكروسوفت (MSFT.O) من بين عمالقة التكنولوجيا الذين يضخون مليارات الدولارات في مراكز البيانات لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وCopilot.

ويأتي الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي في ظل دوره المتنامي في القطاعات الحساسة مثل الدفاع، إلى جانب مساعي الصين للحاق بهذا السباق، مما جعله أولوية قصوى بالنسبة لترامب.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم أوراكل في تمام الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 304.9 دولار.