ارتفاع هامشي للإيثريوم مع استمرار تخارج التدفقات من الصناديق المتداولة

انخفض الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية بشأن التضخم.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في أستراليا سجل نمواً إلى 3% خلال أغسطس آب الماضي على أساس سنوي مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو المؤشر عند 2.9%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6584.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7196.



الدولار الأمريكي



ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي كلمته أمام غرفة تجارة "بروفيدنس" في ولاية رود آيلاند، أمس، صرح رئيس الفيدرالي باول بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تتمثل في ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل.



وأضاف باول أن أسعار الفائدة الحالية “تعد جيدة” للتعامل مع كلا التهديدين، مشيرًا إلى أنه لا يرى حاجة ملحة لخفضها بشكل كبير وسريع.



وأوضح باول أن أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم الأمريكية، "مرتفعة إلى حد كبير" وفقاً للعديد من المقاييس، لكنه استبعد أن يشكل ذلك حالياً مخاطر على الاستقرار المالي.



وتُظهر بيانات أداة CME FedWatch أن الأسواق تُسعّر خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما — الأول في أكتوبر مع احتمال بنسبة 94%، والثاني في ديسمبر باحتمال 77%.