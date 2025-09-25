الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-09-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-25 10:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ بالتعافي واستئناف مكاسبه السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا