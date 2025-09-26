الإيثريوم يهبط بأكثر من 6% مع ضعف شهية المخاطرة

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس، وعزز مكاسبه عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي –في القراءة النهائية- بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، مقابل انكماش بنسبة 0.6% في الربع الأول من هذا العام.



وكشفت بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 14 ألف طلب إلى 218 ألفًا في الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر أيلول، وهو المستوى الأدنى منذ منتصف يوليو تموز في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 233 ألف طلب.



من جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، "جيفري شميد"، بأن قرار الأسبوع الماضي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان ضروريًا لضمان بقاء سوق العمل في وضع جيد، رغم استمرار المخاطر التضخمية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7171.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.6534.