الاقتصاد

دوج كوين (DOGEUSDT) وسط توقعات سلبية – تحليل – 25-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • دوج كوين (DOGEUSDT) وسط توقعات سلبية – تحليل – 25-09-2025 1/2
  • دوج كوين (DOGEUSDT) وسط توقعات سلبية – تحليل – 25-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دوج كوين (DOGEUSDT) وسط توقعات سلبية – تحليل – 25-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-25 12:33PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم كوستكو COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبره على التراجع ليقلص من مكاسبه المبكرة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 974.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 925.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا