دوج كوين (DOGEUSDT) وسط توقعات سلبية – تحليل – 25-09-2025

تقدم قليلاً سعر سهم كوستكو COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبره على التراجع ليقلص من مكاسبه المبكرة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 974.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 925.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط