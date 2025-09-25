شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بفعل ارتفاع الدولار وتقييم الإجراءات الصينية بشأن الصناعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولارمقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن تقييم إجراءات الحكومة الصينية بشأن تنظيم صناعة مصاهر النحاس في البلاد.



وذكرت وسيلة إعلامية رسمية صينية يوم الخميس أن الصين، أكبر مصهر للنحاس في العالم، تدرس سبل تعزيز الرقابة على التوسع في طاقات الصهر، وذلك في وقت كبحت فيه رسوم المعالجة المتدنية إلى مستويات قياسية أرباح الشركات.



ونُقل عن تشن شيويه سن، نائب رئيس رابطة صناعة المعادن غير الحديدية في الصين، قوله خلال اجتماع عُقد الأربعاء، إن انخفاض رسوم معالجة المركزات يمثل المشكلة "الأبرز" التي تواجهها الصناعة.



وأضاف أن الرسوم التي يدفعها عمال المناجم للمصاهر مقابل المعالجة تضررت بسبب ما يُعرف في الصين بـ"المنافسة على الطريقة الانكماشية" (involution-style competition)، أي التنافس الشديد لدرجة أنه يصبح مدمرًا للذات. ويأتي ذلك بعد توسع ضخم في طاقات الصهر تجاوز المعروض من الخام المستخرج، ما ضيّق من توافر المركزات.



وقال تشن: "المنافسة الانكماشية أضرت بمصالح الصناعة والبلاد، لذا يجب على شركات النحاس أن تعارضها بحزم. وقد اقترحت الرابطة إجراءات محددة للسيطرة الصارمة على التوسع في طاقات صهر النحاس."



وكان القادة السياسيون الصينيون قد أعلنوا في مطلع يوليو أنهم سيتصدون لـ"المنافسة السعرية غير المنضبطة"، ما أثار آمالًا في القطاع بإجراء إصلاحات على جانب العرض في الصناعات التي تعاني فائضًا في الطاقة الإنتاجية، ودفع ذلك أسعار سلع مثل الليثيوم والفحم إلى الارتفاع في ذلك الشهر.



لكن أسعار النحاس في يوليو بالكاد تحركت، رغم أن الإنتاج انخفض حينها بنسبة 2.5% مقارنة بالمستوى القياسي في يونيو.



وبلغت رسوم المعالجة أدنى مستوياتها على الإطلاق، لدرجة أن بعض المصاهر الصينية وافقت على معالجة النحاس لصالح شركة التعدين التشيلية أنتو فاغاستا دون أي رسوم بموجب عقد طويل الأجل. كما ظلت الرسوم الفورية في المنطقة السلبية منذ ديسمبر الماضي.



وتزايدت المخاطر التي تواجهها المصاهر الصينية – التي تُعد أيضًا أكبر مستهلك للنحاس في العالم – بشأن نقص الإمدادات، بعدما خفّضت شركة فريبورت-ماكموران توقعاتها لإنتاج النحاس في إندونيسيا، وهو ما قال محللون إنه دفع أسعار المعدن إلى الارتفاع.



فقد صعد النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.02% ليصل إلى 10,442 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 1009 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في 15 شهرًا.



وحضر اجتماع الصناعة يوم الأربعاء ممثلون عن كبريات شركات صهر النحاس في الصين، من بينها: مجموعة جينتشوان، جيانغشي كوبر، تونغلينغ نونفيروس، تشاينا كوبر، دايي نونفيروس، تشاينا مينميتالز، وزيجين مايننغ، وذلك وفقًا لصحيفة "أخبار المعادن غير الحديدية في الصين" المدعومة من الدولة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 4.76 دولار للرطل.