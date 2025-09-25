تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 25-09-2025

واصل سعر عملة دوج كوين DOGECOIN (DOGEUSDT) الهبوط خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي النتاج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.24259، ليستهدف مستوى الدعم 0.21047.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط