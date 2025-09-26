القطاع التكنولوجي يدفع الأسهم الأمريكية للإغلاق على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي

تشهد عقود فول الصويا ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الخميس، وكانت العقود الآجلة قد أغلقت جلسة الأربعاء على خسائر تراوحت بين 1 و3 ¼ سنت عبر مختلف العقود، بعدما تراجعت عن المكاسب التي سجلتها في بداية الجلسة. وارتفع حجم الفتحات (Open Interest) الأولية بمقدار 2,974 عقدًا يوم الأربعاء.



وبلغ متوسط السعر النقدي الوطني لفول الصويا، وفق منصة cmdtyView، انخفاضًا بمقدار سنتين ليستقر عند 9.33 ¾ دولار للبوشل. أما عقود وجبة فول الصويا (Soymeal) فقد تراجعت بين 1 دولار و3.40 دولار في الجلسة، بينما أغلقت عقود زيت فول الصويا (Soy Oil) على انخفاض تراوح بين 1 و6 نقاط.



جاء ذلك بعدما رُفِع تعليق ضريبة الصادرات في الأرجنتين خلال الليلة الماضية، عقب تحقيق هدف 7 مليارات دولار من الصادرات خلال الأيام الأولى. وفي سياق متصل، دعا متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة إلى إلغاء ما وصفه بـ"الرسوم غير المعقولة"، عندما سُئل عن غياب مشتريات فول الصويا الأميركي في تداولات الليلة الماضية.



ومن المقرر صدور بيانات مبيعات الصادرات صباح اليوم، حيث يتوقع المتعاملون أن تتراوح مبيعات فول الصويا بين 0.6 و1.6 مليون طن متري للأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر. كما يُنتظر أن تسجل مبيعات وجبة الصويا إجماليًا ما بين 150 ألفًا و450 ألف طن متري، بينما تتراوح تقديرات مبيعات زيت الفول بين انخفاض صافٍ قدره 10 آلاف طن متري ومبيعات تصل إلى 30 ألف طن متري.



على صعيد آخر، تتوقع رابطة مُصدّري الحبوب البرازيلية (ANEC) أن تصل صادرات البرازيل من فول الصويا لشهر سبتمبر إلى 7.15 مليون طن متري، وهو انخفاض بمقدار 0.38 مليون طن متري عن تقديرات الأسبوع الماضي.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% عند 4.25 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 10.12 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.3% إلى 5.27 دولار للبوشل.