سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يكسر كل مستويات الدعم أمامه – توقعات اليوم – 26-09-2025

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يكسر كل مستويات الدعم أمامه – توقعات اليوم – 26-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-26 03:26AM UTC

  سعر الدولار النيوزيلاندي يكسر مستوى الدعم المحوري 0.5780 أمام الدولار الأمريكي
  توقعات بتداولات هابطة مع تقاطع سلبي في مؤشرات القوة النسبية
استقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على خسائر قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد كسره لمستوى الدعم المحوري 0.5780، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة.

 

