سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يرتفع بحذر وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 26-09-2025

صعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد كسره لمستوى الدعم المحوري 4,100$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي شديد الانحدار، ما يشير إلى الحجم الكبير للزخم السلبي المحيط بالسعر، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليحاول السعر بهذا الارتفاع الحذر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها.

