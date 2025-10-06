الاقتصاد

سعر سهم انترناشيونال بيبر (IP) يعزز من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 06-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-06 11:34AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر سهم مارفل تكنولوجي MARVELL TECHNOLOGY (MRVL) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد على اختراق مستوى المقاومة المحوري 83.25$، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 83.25$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 99.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

