سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 10-10-2025

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، بعد وصوله لمستهدفنا السعري الأخير عند المقاومة 153.30، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة ومواصلة الصعود، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

