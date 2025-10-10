سعر الدولار مقابل الفرنك يستعد لمهاجمة مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-10-2025

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بعد التراجعات الطفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد اختراقه لمستهدفنا السعري الأخير 1.4000، في محاولة من الزوج جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف صعوده الحاد من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

