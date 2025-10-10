الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستعد لمهاجمة مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-10-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يستعد لمهاجمة مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-10 02:18AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بعد التراجعات الطفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد اختراقه لمستهدفنا السعري الأخير 1.4000، في محاولة من الزوج جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف صعوده الحاد من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

