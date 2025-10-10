الاقتصاد

سعر الفضة يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 10-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-10 03:31AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، محاولاً تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

