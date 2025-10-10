سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يرتفع بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 10-10-2025

صعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك عقب استناده لمستوى الدعم 4,275$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول بذلك تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

